شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بسبب السيول فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال خلال 6 أيام فى تونس جراء سيول شهدتها عدّة مناطق بينها العاصمة تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
أعلن عن ذلك ، المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة، مضيفًا أن الضحايا من محافظات المنستير وجندوبة وتونس وسيدى بوزيد والمهدية.
وقد شهدت عدة مناطق فى تونس هطول الأمطار الغزيرة، بلغ منسوب السيول مترًا واحدًا فى عدة أحياء من العاصمة، الأمر الذى تسبب بأضرار فى منازل ومحلات وحتى مستشفيات.
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