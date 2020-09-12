شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بسبب السيول فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 3 أطفال خلال 6 أيام فى تونس جراء سيول شهدتها عدّة مناطق بينها العاصمة تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أعلن عن ذلك ، المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة، مضيفًا أن الضحايا من محافظات المنستير وجندوبة وتونس وسيدى بوزيد والمهدية.

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وقد شهدت عدة مناطق فى تونس هطول الأمطار الغزيرة، بلغ منسوب السيول مترًا واحدًا فى عدة أحياء من العاصمة، الأمر الذى تسبب بأضرار فى منازل ومحلات وحتى مستشفيات.