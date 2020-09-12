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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حلم طاقية الإخفاء يتحقق.. علماء روس يبتكرون طلاء للتستر
السبت 12 سبتمبر 2020
الخليج 365
نجح علماء روس في ابتكار طلاء للأقمار الصناعية يجعلها خفية عن أعين الرادارات المضادة، على ما أفادت مجلة "أبحاث الفضاء" والتي قالت إن الطلاء المبتكر يجعل الأقمار الصناعية خفية.
وأوضحت المجلة، بحسب موقع "سبوتنيك"، أن المخترعين اصطلحوا على تسمية المادة الماصة لموجات الرادار بـ"في تي إم في-1إس"، وتعزز هذه المادة قدرة التخفي عن أعين الرادارات المضادة.
وكشف مخترعو المادة في مؤسسة "راديوستريم" المصنعة لوسائط التستر على السلاح والعتاد العسكري أن المواد الماصة لموجات الراديو والرادار تستخدم لمكافحة الاستخبارات الأجنبية وأنظمة التحكم في أسلحة الدقة العالية.
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