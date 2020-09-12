فستان ذكي يقرأ الأفكار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طورت أنوك ويبرخت، مصممة الأزياء الهولندية، رداء يتمكن من قراءة الأفكار الداخلية والتعبير عنها، لتتحرك أجزاء من الفستان وتضيء بحسب الحالة النفسية لصاحبته.
وأطلقت المصممة على تصميمها اسم «فستان بانجولين»، نسبة لحيوان آكل النمل الحرشفي.
ويتميز هذا الفستان ثلاثي الأبعاد بأنه مغطى بأكثر من 1000 جهاز استشعار لتخطيط كهربية الدماغ ويتصل الفستان بمخ المرأة التي ترتديه، وعندما تتلقى أجهزة الاستشعار معلومات، تتحرك أجزاء من الفستان وتضيء، اعتماداً على مستوى نشاط دماغ صاحبته. فإذا كانت المرأة تشعر بالاسترخاء فإن الفستان يضيء باللون البنفسجي المهدئ، وإذا كانت متوترة فستبدأ الأضواء بالخفقان، و«الأجنحة» على كتفي الفستان بالرفرفة، بحسب ما نقل موقع «CNET» الأمريكي.
يذكر أن المصممة مشهورة بأعمالها المتميزة، حيث صممت في السابق «فستان العنكبوت»، الذي ضم أطرافاً ميكانيكية متحركة تحاكي أرجل العناكب، وتؤلم أي شخص يقتحم المساحة الشخصية لمرتدية الفستان.
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