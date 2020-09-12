شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين توقع «اتفاق سلام» مع إسرائيل الثلاثاء المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت البحرين وإسرائيل على إبرام معاهدة سلام شاملة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، انضمام مملكة البحرين إلى دولة الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ونشر ترامب تلك الأنباء على «تويتر» بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب البيت الأبيض. وقال ترامب: تحدثت مع العاهل البحريني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، واليوم هو حدث تاريخي لإرساء السلام في الشرق الأوسط. وأضاف، توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى، واليوم البحرين ثاني الدول العربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يوماً. وتابع: المعاهدة بين البحرين وإسرائيل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط، ونشكر مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك دولا أخرى «متحمسة بشكل هائل» للانضمام لمعاهدة السلام مع إسرائيل

وخلال المكالمة الهاتفية مع ترامب أكد ملك البحرين خلال الاتصال على «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة»، مشيداً ب«الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي».

وخلال المكالمة وجّه ترامب الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعلى ضوء هذه المكالمة الهاتفية صدر بيان ثلاثي بحريني-أمريكي-إسرائيلي، جاء فيه أن الملك حمد بن عيسى وترامب ونتنياهو اتفقوا خلال المكالمة الهاتفية «على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين».

وأكد البيان: «تعتبر هذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبنى على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».

وتابع البيان: «تعبر الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية «الازدهار من أجل السلام» في المنامة والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وسوف تستمر جميع الأطراف في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه، كما تؤكد إسرائيل على أنه وكما جاء في رؤية السلام سيتمكن جميع المسلمين أن يأتوا بسلام للصلاة في المسجد الأقصى وسوف تبقى جميع المواقع المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام جميع المصلين السلميين من مختلف الأديان».

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وأعلن نتنياهو، إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين. وأشار نتنياهو إلى أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تمثل عهداً جديداً في الشرق الأوسط.

وعبر كل من ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديرهما لترامب «لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة، ولتركيزه على التحديات المشتركة، وللمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب شعوبهم».

وأشادت الأطراف الثلاثة «بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتاريخ 13 أغسطس/آب 2020 في إعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل».

من جانبها، قبلت البحرين دعوة ترامب لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الجاري في البيت الأبيض، حيث سيقوم كل من نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع إعلان السلام. وتعليقاً على الموضوع، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل تبادل فتح السفارات. كما ذكر صهر ترامب لوكالة «أسوشيتيد برس» أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

وقال كوشنر «هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي». وفي كلمة له من البيت الأبيض أمام وسائل الإعلام، قال كوشنر «أهنئ الشعب الإسرائيلي والبحريني على هذا الاتفاق وأحيي شعب الشرق الأوسط».

وأردف قائلا «الاتفاق الأول مع الإمارات بدأ بتحريك الأمور بطريقة جيدة وهذا ما سيجعل أمريكا أكثر أمنا ويسمح لنا بإعادة الجنود ويسمح لنا بإعادة الازدهار للمجتمع الأمريكي.. أهنئ الجميع على هذا النجاح الباهر». وقال: معاهدة السلام بين إسرائيل والبحرين أعادت إحياء آمال السلام.

أما البيت الأبيض فأعلن أن «الأطراف اتفقت على مواصلة جهدها للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة».

وأضاف البيت الأبيض أن ملك البحرين ونتنياهو عبرا عن شكرهما لدور ترامب في التوصل للاتفاق. (وكالات)