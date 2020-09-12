متحف الغردقة يستعد لـ«الفرعون الذهبي»

يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، على وضع اللمسات النهائية لمعرض بعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، «الفرعون الذهبى»، الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة بمتحف الغردقة.

وقال د. محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن القطع الأثرية للملك الذهبي اختيرت بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، إضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأضاف أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف إلى الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

ويضم المعرض 10 قطع، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب ل«بتاح» هو القطعة الرئيسية للمعرض. ويذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي»، بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققاً نجاحاً غير مسبوق في هذه الدول، لاسيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها؛ حيث زاره أكثر من 1.4 مليون زائر، خلال 6 أشهر في عام 2019.