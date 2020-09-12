الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط حلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، فجر أمس الجمعة، لهجوم صاروخي جوي إسرائيلي استهدف محيط حلب في شمال سوريا، وذلك للمرة الرابعة منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما قصفت الطائرات الروسية مواقع للفصائل المسلحة في محيط إدلب للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، بحسب المرصد السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله «في الساعة الأولى والنصف صباح أمس، قامت إسرائيل بهجوم جوي استهدف محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ». وأضاف المصدر «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للهجوم وأسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية».

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ومن جانبه، ذكر المرصد أن انفجارات عنيفة بمدينة حلب وريفها بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، ناجمة عن قصف إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية منطقة معامل الدفاع قرب السفيرة في ريف حلب الشرقي، التي تتواجد فيها مواقع للميليشيات الموالية لإيران، مشيراً الى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وتمكنت من إسقاط بعضها.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفذّت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها هي مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها «حزب الله» اللبناني. كما طالت الغارات مرات عدة مواقع للجيش السوري.

من جهة أخرى، ذكر المرصد، أمس، أنه رصد تحليقاً لطائرة حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع شنها لغارتين على المنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وقرية الشيخ يوسف، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما استهدفت الجماعات المسلحة مواقع للقوات الحكومية في محور المشاريع بسهل الغاب بالقذائف الصاروخية، في حين قتل مدني متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء قصف صاروخي للقوات الحكومية على منطقة أريحا جنوبي إدلب. وكان المرصد ذكر الاربعاء، أنه رصد 5 مقاتلات روسية حلقت في أجواء منطقة «خفض التصعيد»، واستهدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، تزامناً مع شنها غارة جوية جديدة على تلال الكبانة في «جبل الأكراد» شمال اللاذقية، كما رصد المرصد تحليقاً لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تجدد القصف الصاروخي من قِبل القوات الحكومية على مناطق في«جبل الزاوية» جنوبي إدلب.(وكالات)