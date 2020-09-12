ملئت قيثارته.. فأعينوه

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هل ملئت قيثارة السودان بأنّات الجوى، حتى لم يكن للمكبوت بدّ من الفيضان؟ في كل مأساة نكتشف أن التنمية العربية كانت الغائب الكبير. للحقيقة، انعدام التنمية كان لا يوصف، فلا تسرف في صفات الشطط.

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الطبيعة عنيفة، أمّ قاسية غير رؤوم دائماً، لها مفاجآتها التي من المحال توقعها أحياناً، فحتى أعظم الدول تقدماً لا تستطيع التنبؤ بالزلازل المدمرة، حتى حين تعرف أنها واقعة لا محالة، كأن تكون المدينة أو الإقليم، على خط الزلازل. لكن الذرائع التي تبدو منطقية، غير كافية لتبرير عدم التخطيط للتنمية الشاملة الجادة طوال العصر الحديث. كوارث اليوم الطبيعية، كان يجب التخطيط لمواجهتها قبل مئة عام.

لليابان تاريخ طويل مع الزلازل الماحقة، وإذا كانت حلول الهندسة العمارية متعذرة في القرون الماضية، فإنها نجحت في تسخير مجموعة من العلوم لإيجاد نظام بناء مقاوم للزلازل. للأسف، النظام العربي نام عن التنمية الشاملة طوال القرن العشرين، وكانت الفرص سانحة في كثير من الأحيان. بل إن بلداناً عدة كانت أسوأ حالاً وأقل إمكانات، في العقود الأولى من القرن الماضي، ولكنها، قبل العمل الجاد على التنمية الاقتصادية، بذلت جهوداً كبيرة في سبيل مواجهة انفلات قوى الطبيعة. الفلبين مثلاً، أمطارها أكبر من أن تكون كأفواه القرب، هي سيول محتدمة من السماء، وتدوم ساعات أو أيّاماً أحياناً، ولولا نظام المجاري المحكم الفعال، لأرسلت المدن رسائل من تحت الماء. في لمح البصر بعد توقف المصبات من الغيوم، المحيطات المعلقة، كأنما ينادي منادي القدر: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك»، حتى ولو لم تقلع السماء ولم يغض الماء.

المسؤولية لها جذور تراكمات عقود طويلة، فالأهم الآن تحريك المياه الراكدة في العمل العربي المشترك، لمواجهة تحديات مياه الفيضانات، التي تتهدد السودان الشقيق بكوارث مترتبة على السيول في بلد يفتقر إلى السيولة. كل مساوئ العلاقات البينية في العالم العربي، لا ينبغي أن تبرر عدم الإسراع إلى مساعدة الأشقاء في هذا المصاب الجلل.على كل عربي أن يهبّ روحاً وجسداً ليسجل موقفاً إيجابياً نحو السودان، متذكراً روائع البلد الشقيق، تاريخاً وثقافة ومواقف.

لزوم ما يلزم: النتيجة العاطفية: كان السودان دائماً سخياً بأروع المشاعر: «حمل الهوى لك كله..إن لم تُعنه فمن يُعينهْ»؟

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