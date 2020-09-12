اليمن... غارات جوية مكثفة للتحالف العربي على العاصمة صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ نحو 8 غارات على مواقع ومنشآت لـ "أنصار الله" شرق وشمال وجنوب العاصمة، بينها 6 غارات استهدفت مقر دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان شرقي العاصمة. وأضاف أن طائرات التحالف تنفذ تحليقا مكثفا في سماء العاصمة صنعاء. وتأتي الغارات الجوية للتحالف العربي، بعد يومين من إعلان جماعة أنصار الله، قصف "هدف مهم" في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و4 طائرات مسيرة "صماد 3".

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