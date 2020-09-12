شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فنلندا يؤكد دعم بلاده للسودان فى محنته الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الفنلندى بيكا هافيستو، دعم بلاده للسودان وشعبه فى المحنة الصعبة التى يمر بها، وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفنلندى بيكا هافيستو، اطمأن خلاله هافيستو على الأحوال بالسودان بعد كارثة السيول والفيضانات غير المسبوقة التى ضربته.

من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره وشكره لجمهورية فنلندا، مؤكدا أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.