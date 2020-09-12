شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد لبومبيو أهمية تطوير العلاقات مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين . وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، تلقى رئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، حيث أطّلع خلال الاتصال على الأوضاع بالسودان فى أعقاب كارثة السيول والفيضانات التى تواجهها البلاد. Advertisements وأكد وزير الخارجية الأمريكى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة وأنهم سيقفون مع الشعب السودانى لتجاوز هذه المحنة. من جانبه عبّر رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، خلال المكالمة عن تقديره لاتصال وزير الخارجية الأمريكي، وشدد على أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

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