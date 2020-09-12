عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارب تكشف عن 4 هواتف ذكية جديدة.. منها اثنان بتقنية 5G

السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة شارب اليابانية عن 4 هواتف ذكية جديدة، تعمل بمعالجات Snapdragon، اثنان منها يعملان بتقنية LTE، بينما يدعم الآخران اتصال الجيل الخامس.



ويتميز الهاتف الأساس Sharp zero 5 بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويوجد فيه قارئ بصمات الأصابع.

ويتم تشغيل الهاتف بمجموعة شرائح Snapdragon 765G، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إصدار آخر بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت عند إطلاق الهاتف خلال الأشهر المقبلة، ويعمل الهاتف بنظام Android 10.

ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا عريضة 13.1 ميجابكسل، وكاميرا عن بعد بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي تحتوي على مستشعر 16.3 ميجابكسل.

ويأتي جهاز Zero5G بميزة مقاومة الغبار والماء، مع بطارية تبلغ 4050 مللي أمبير في الساعة، ويأتي الجهاز الثاني Sharp Sense4 بشاشة مقاس 5.8 بوصة، وقارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

وسيتم تشغيل Sense4 بمجموعة شرائح Snapdragon 720G، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

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ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسة بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي Sharp Sense4 مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4570 مللي أمبير، ويتوافر الهاتف بألوان: النحاسي، الفاتح، والفضي، والأسود.

ويسمى الجهاز الثالث Sharp Sense4 Plus، ويأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة مع قارئ بصمات الأصابع في الخلف.

ويعمل بمعالج S720G مع ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 جيجا، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية بحجم 4120 مللي أمبير، وسيأتي باللون: الأرجواني، والأبيض، والأسود.

ويمتلك كاميرا أساسية بمستشعر أكبر بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بمستشعر عمق 2 ميجابكسل.

ويأتي الجهاز الرابع تحت اسم Sharp Sense5G، ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 690 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين 64 جيجابايت.

ومن المفترض إطلاق هذا النموذج بنظام تشغيل Android 11، وستتوافر جميع هواتف Sense الأربعة الجديدة في الخريف.