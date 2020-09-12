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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلة ثورية.. 4 تقنيات جديدة في كاميرا آيفون 12

السبت 12 سبتمبر 2020

الخليج 365

يترقب عشاق هواتف آيفون حول العالم، يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما تعلن شركة أبل عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتميز بكاميرا خيالية.



وتطرح أبل في مؤتمرها العالمي للمطورين 4 إصدارات جديدة من هاتف آيفون (iPhone 12 وiPhone 12 Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max).

ورغم أن أبل ليست من الشركات التي تركز على الأرقام الكبيرة بالنسبة للكاميرا لكن وفقاً لآخر التسريبات الصادرة عن المدون التقني الشهير “ماكس وينباخ” فسوف تعتمد الشركة الأمريكية على مستشعرات في كاميرا هواتف آيفون 12 بدقة 64 ميجابكسل.

وهو يشبه ما تفعله شركات الأندرويد عبر تقنية دمج البكسلات (Pixel Binning) لإنتاج صورة واحدة بدقة (حجم) أقل وبجودة أعلى، أو سوف تعتمد على الدقة الكبيرة في تحسين قدرات التكبير في الكاميرا عوضاً عن إضافة عدسات بيرسكوب إضافية للتكبير في الكاميرا.

التحديثات المتوقعة على كاميرا هواتف آيفون 12 هدفها منافسة هواتف أخرى مثل سامسونج جالكسي S20 ألترا المعلن عنه مؤخراً وسلسلة هواوي P40 المقبلة والتي ستكون نقلة ثورية في التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية.

تقنية Sensor-shift

من بين التقنيات التي ستعتمد عليها أبل في كاميرا آيفون 12، تقنية تحريك المستشعر (Sensor-shift) وهي مختلفة بشكل كامل عن تقنية التثبيت البصري (OIS) التي اعتادت أبل استخدامها في هواتف الآيفون لسنوات طويلة، وفقاً لموقع DigiTimes.

التقنية ليست جديدة في كاميرات التصوير الفوتوغرافي لكنها قد تستخدم في الهواتف الذكية لأول مرة مع سلسلة أبل آيفون 12.

الفرق بين تقنية التثبيت البصري (OIS) وتقنية تحريك المستشعر (Sensor Shift) أن الأولى تقوم بتحريك العدسات لتعويض أي حركة خارجية قد تسبب تشويش الصورة أو الفيديو، أما الثانية فتقوم بتحريك المستشعر ذاته.

على مستوى النتائج قد تعطي تقنية تحريك المستشعر المنتظرة نتائج أفضل قليلاً وصوراً أكثر حدة في تفاصيلها.

الوضع الليلي

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تشير التسريبات إلى أن أبل تسعى لإضافة الوضع الليلي في كل كاميرات آيفون 12، (المكبرة، الموسعة لمجال التصوير، السيلفي الأمامية).

لكن هناك مشاكل خاصة بنظام التشغيل حالياً فيما يخص ذلك، لكن المؤكد أن الوضع الليلي سوف يكون موجوداً في كاميرات أخرى بخلاف الكاميرا الأساسية، ولأجل ذلك قد تقوم أبل برفع فتحة العدسة في تلك الكاميرا لالتقاط المزيد من الضوء.

وضع Macro Mode

أيضاً من المتوقع أن يكون هناك وضع التصوير عن قرب Macro Mode والذي يسمح بتصوير الأشياء حتى مسافة تصل إلى 2.2 سنتيمتر مع عمل التركيز، وكذلك تحسين تقنية التصوير الديناميكي (Smart HDR).

وتشير بقية التسريبات حول سلسلة آيفون 12 إلى رفع سعة البطارية للحفاظ على عمر بطارية مناسب عند استخدام شبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات وأسعار

يأتي هيكل آيفون 12 بإطار من الألومنيوم، وواجهة أمامية من الزجاج (oleophobic)، معتمد من IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما الشاشة فتأتي بقياس 6.4 بوصة وبدقة (2688×1242) بكسل، من نوع (Super Retina OLED)، نسبة الطول إلى العرض 19.5:9، تدعم كل من (دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، اللمس ثلاثى الأبعاد، نغمة حقيقية، HDR10)، أما نظام التشغيل فهو (iOS 14).

ومن أبرز مواصفات آيفون 12 أنه يعمل بواسطة معالج (A14 Bionic) من أبل بدقة تصنيع (7 نانو متر +)، المعالج سداسي الأنوية ويضم وحدة لمعالجة الرسوميات (Apple GPU).

ويتوفر من الهاتف 3 إصدارات، جميعا تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 128/256/512 جيجابايت.

من المتوقع أن تكون النسخة الأساسية للهاتف والتي تأتي مع 4 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية بسعر 1100 دولار.

أما النسخة التي تكون مساحة التخزين بها 256 جيجابايت فتأتي بسعر 1250 دولارا، وتأتي النسخة الأكبر والتي تصل مساحة تخزينها الداخلية إلى 512 جيجابايت بسعر 1450 دولارا.