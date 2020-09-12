15 قتيلاً وعمليات إجلاء واسعة جراء حرائق أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات غير مسبوقة في كل أنحاء الساحل الغربي للولايات المتحدة، أودت بحياة 15 شخصاً حتى الآن وأجبرت أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم، فيما حذر المسؤولون من وقوع المزيد من القتلى في الأيام المقبلة. أودت الحرائق بحياة 15 شخصاً على الأقل خلال الساعات ال24 الماضية في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن. وأكد مسؤولون أن بعض المناطق لا يزال من المستحيل الوصول إليها.

وذكر بيان صادر عن مسؤولين في ولاية أوريجون أنه «تم إجلاء حوالي 500 ألف من سكان ولاية أوريجون ويستمر هذا العدد في الازدياد»، بينما يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي تمتد على مساحة 365 ألف هكتار و«هو رقم غير مسبوق».

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وفي شمال غربي كاليفورنيا، أصبح الحريق الذي أطلق عليه اسم «فاير كومبلكس»، وهو مجموعة من 37 حريقاً طالت غابة ميندوسينو منذ 17 آب/أغسطس، رسميا الخميس، الأوسع في تاريخ تلك الولاية، بمساحة تزيد على 190 ألف هكتار.

وتنتشر النيران من ولاية واشنطن في الشمال على الحدود مع كندا، إلى سان دييجو في الجنوب، على الحدود المكسيكية، يغذيها الجفاف المزمن والرياح القوية التي خفت شدتها الخميس. وفي ولاية أوريجون، حيث «تضررت بشكل كبير» خمس بلدات على الأقل، ذكرت الحاكمة كيت براون أنه في ثلاثة أيام فقط، أتت النيران على ضعف الغطاء النباتي الذي يحترق وسطياً خلال عام.

وقالت في مؤتمر صحفي «لم نشهد حرائق خارجة عن السيطرة بهذا الحجم في ولايتنا»، بدون أن تتمكن من إعطاء حصيلة محدثة للضحايا. وفي مولالا، إحدى المدن العديدة الواقعة جنوبي بورتلاند المهددة بالحرائق، جالت الشرطة على المنازل الخميس لحث جميع السكان على إجلاء المنطقة، بحسب التعليمات. (أ.ف.ب)