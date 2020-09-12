الحكومة العراقية تشكر الإمارات لمساندتها بمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعربت الحكومة العراقية، أمس الجمعة، عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة، وشعباً، لإسنادها للشعب العراقي في مواجهة جائحة «كورونا» من خلال إرسالها شحنة للمواد والمستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة العراقية.

وأكدت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنها «مستمرة في التعاون المتواصل مع دولة الإمارات العربية الشقيقة في كل المجالات، بما يخدم المصالحة المشتركة».