السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ منتصف إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد 687 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات ال24 الماضية، مقابل 708 إصابات أول أمس الخميس، أي أدنى حصيلة إصابات منذ 15 إبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة لليوم الثاني على التوالي بواقع 24 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وتماثل 935 مريضاً للشفاء من العدوى في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 300933 شخصاً.

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وفي العراق، تجمع آلاف المصلين في مسجد في شرق بغداد في أول صلاة جمعة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في العراق. وحظِرت تجمعات المصلين في المساجد لمدة ستة أشهر، لكن الزعيم الديني مقتدى الصدر أعلن الأربعاء، أنه سيقيم صلاة في الهواء الطلق في معقله.

وتجمع المصلون أمام المسجد الرئيسي في مدينة الصدر ووضعوا الكمامات مع خضوعهم لفحص لدرجة الحرارة قبل السماح لهم بدخول فناء المسجد حيث رش متطوعون مطهراً. وفي خطبة قصيرة، دعا إمام الصلاة الجميع إلى احترام التباعد الجسدي وحماية نفسهم من الفيروس. وكان مقتدى الصدر نشر على «تويتر» هذا الأسبوع قائمة بالقيود الخاصة بهذا الحدث، من بينها ترك مسافة 75 سنتيمترا بين المصلين وإلقاء خطب لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة.

وتم رفع إجراءات الإغلاق في يوليو. ولا تفرض السلطات العراقية حالياً سوى حظر تجول ليلي لبضع ساعات كما أنها أعادت فتح كل المطارات في البلاد.