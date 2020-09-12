الإمارات: الاتفاق يعزز الأمن والازدهار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت الإمارات بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس الجمعة، بقرار مملكة البحرين وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليمياً ودولياً. وأشارت الوزارة إلى أن قرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق البحريني الإسرائيلي المعلن عنه. وكتب السيسي في تغريدة على «تويتر» أنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل. وقال السيسي: «أثمن هذه الخطوة المهمة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية أتقدم بالشكر لكل القائمين علي تنفيذ هذه الخطوة التاريخية».

(وكالات)