بلدية دبي تفرض رقابة صارمة على المسابح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكدت بلدية دبي الرقابة المشددة والتفتيشات اليومية على مسابح الإمارة، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة للوقاية من فيروس «كورونا». واشترطت ضرورة توفير أجهزة آلية لتعقيم الأيدي في كل الأماكن العامة والمشتركة، وضرورة التأكد من أن نظام التهوية والتبريد وتكييف الهواء للمسابح الداخلية يعمل، مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي.

وأشارت إلى اعتماد معايير السلامة والالتزام بالتدابير الوقائية في المسابح التابعة لبلدية دبي، منها مسابح حديقة الممزر التي تفتح يومياً من الواحدة ظهراً، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظفها، ومن ضمنها سحب عيّنات مياه للتأكد من خلوّها من التلوث البكتيري، كذلك الالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة في أحواض السباحة.

وشملت الإجراءات تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم مكثفة لكل مواقع التلامس، والمرافق المشتركة، كذلك على جميع الزوار الالتزام بقواعد السلوك الصحي، من ضمنها عدم البصق في حوض السباحة، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس، والاستحمام قبل دخول حوض السباحة وبعده، ويسمح بفتح منصات الاستحمام وغرف تبديل الملابس وخزائن الملابس، مع ضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة، والالتزام بمبادئ التباعد «مترين» في جميع الأوقات. وفي حال عدم الالتزام تبقى هذه المرافق مغلقة.

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وأرسلت البلدية تعميماً إلى جميع مسؤولي المسابح في البنايات يحظر تقديم المناشف، وعلى مرتاديها، إحضار مناشفه الخاصة. كما يجب تغطية أسرّة التشمّس، بطبقة إضافية، التي يجب إزالتها، واستبدال واحدة جديدة بها، بعد كل استخدام.

واشتملت الإجراءات على ضرورة تدريب جميع الموظفين وتوعيتهم بالإجراءات المتعلقة بالسلامة. وضرورة توفير منطقة عزل لاستقبال الحالات المشتبه فيها، لحين التواصل مع هيئة الصحة في دبي.

وأكدت ضرورة الحفاظ على السعة الاستيعابية في المسبح، بمعدل شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة، ووضع لافتات الطاقة الاستيعابية عند المدخل. ويجب الإشراف على الأطفال من قبل ذويهم في جميع الأوقات.

وطالبت البلدية بوضع جميع القواعد الإرشادية للجمهور في مكان واضح في المداخل والمخارج، وفي جميع المواقع في منطقة المسبح، ولا يسمح بجميع خدمات المساج والسبا، والسونا والجاكوزي. وعلى جميع المرتادين عدم قضاء ما يزيد على ساعتين في المسبح.