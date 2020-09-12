شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو إلى قبرص اليوم لـ «لجم» أطماع أردوغان في شرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، تركيا إلى سحب قواتها من منطقة المتوسط لخفض التوتر القائم مع قبرص واليونان، عشية زيارة إلى نيقوسيا اليوم السبت، فيما كشف المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون،عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة، في حين وصفت تركيا، أمس، البيان الصادر عن قادة دول جنوب أوروبا الذين هددوا بفرض عقوبات على أنقرة جراء خلافها مع اليونان بشأن حقوق الطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط ب«المنحاز».

وقال بومبيو: إنه يسعى خلال زيارته إلى قبرص للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في المنطقة.

وأفاد بومبيو، بأن زيارته لقبرص ستأتي استكمالاً لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بومبيو للصحفيين من طائرته: «يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية»، مضيفاً: «لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة».

وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي إلى خفض التوتر، كما لعبت فرنسا دوراً أساسياً في النزاع البحري؛ إذ دعمت بشدة اليونان وقبرص. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك حوار حقيقي وأن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات. وتأتي زيارة بومبيو، بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، ما أثار حفيظة تركيا.

إلى ذلك، كشف المدير العام لهيئة الأركان الأوروبية الأدميرال هارفي بليجون،عن وجود مشاورات من أجل تعيين مستشار عسكري أوروبي معتمد لدى أنقرة. مشيراً وجود انقسام بين الدول الأوروبية بشأن أزمة شرق المتوسط مع تركيا، وأن هذه المسألة ليست أولوية بالنسبة للبعض منها.

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لا يتوافق مع القانون الدولي

وكانت تركيا وصفت، أمس، البيان الصادر عن قادة دول جنوب أوروبا الذين هددوا بفرض عقوبات عليها جراء خلافها مع اليونان ب«المنحاز».

وقالت وزارة الخارجية بعد قمة استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول الخميس: «إن العبارات الواردة في البيان المشترك منحازة ومنفصلة عن الواقع وتفتقد لأساس قانوني».

جبهة قوية ضد أنقرة

في الأثناء، قالت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية،أمس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشكل جبهة قوية في جنوب المتوسط لمواجهة استفزازات أنقرة.

وأضافت: «ماكرون يتخذ خطوات واضحة لتشكيل جبهة قوية ضد أنقرة في جنوب المتوسط»، مضيفة: «الرئيس الفرنسي لم يعد يريد التصرف بشكل أحادي، ويريد تصرفاً جماعياً ضد التحركات التركية».

ووفق «هاندلسبلات»، فإن تكوين جبهة موحدة ضد تركيا في جنوب المتوسط، يفاقم عزلة الأخيرة،ويزيد الضغوط السياسية عليها. (وكالات)