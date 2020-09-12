حملات توعية على «عروض التخفيضات» برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، ل«الخليج»، إطلاق حملات توعية وتفتيش مشتركة في أسواق الإمارة، لضمان التقيد الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية، خلال الحملات الترويجية وعروض التخفيضات في مراكز التسوق والأسواق الاستهلاكية والمنشآت التجارية، بمختلف مناطق الإمارة، لضمان الالتزام، عبر منع تفشي فيروس «كوفيد-19».

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ووجه النعيمي، بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الاحترازية، في حال إطلاق عروض الترويج التجارية.

وشاركت القيادة العامة، ممثلة بفرع الشرطة المجتمعية، بمركز شرطة المدينة الشامل، خلال الساعات الماضية، في الحملة التوعوية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، استهدفت موظفي مراكز التسوق، بعد إطلاق عدد منها تخفيضات كبرى، عبر تقديم التوعية المنشودة خلال تلك الحملات. وتأكيد التقيد بالطاقة الاستيعابية للزوار، التي يبلغ أقصاها 30%.

وحث فريق العمل الشرطي، خلال حملات التوعية، مسؤولي مراكز التسوق والعاملين فيها على التقيد بالتعليمات والالتزام بها وتطبيق الإجراءات الوقائية. وشدد على موظفي المراكز بالمحافظة على تعقيم عربات التسوق باستمرار، وقياس درجات حرارة الزوار عند دخولهم، ومنع السلوكات الخطأ.