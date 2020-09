المغردون يحتفون بإنجاز ابن الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة العالم الإماراتي أحمد المهيري بفوزه بجائزة نيو هورايزونز للفيزياء، حيث نشرت صورة له على حسابها على تويتر وعلقت عليها: «مبروك أحمد المهيري هذا الإنجاز».

فيما أكد عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن فوز العالم الإماراتي أحمد المهيري بجائزة نيو هورايزونز للفيزياء يعتبر فخراً للإمارات والوطن العربي والإسلامي، وأنه دليل على استثمار قيادة دولة الإمارات في الشباب والعلوم.

وغرد على تويتر: «فخر للإمارات والوطن العربي والإسلامي. العالم الإماراتي أحمد المهيري يفوز بجائزة نيو هورايزونز للفيزياء. هذا الإنجاز خير دليل على استثمار قيادة دولة الإمارات في الشباب والعلوم».

وتفاعل المغردون مع فوز المهيري بالجائزة حيث غرد محمد قاسم: «الفيزيائي الإماراتي أحمد المهيري ومجموعة من العلماء الآخرين يفوزون بجائزة فيزيائية مرموقة New Horizones، وذلك لحسابهم محتوى المعلومات الكمومية للثقوب السوداء وإشعاعاتها. واو! ألف مبروك فخر الإمارات والعالم العربي».

وغرد الدكتور عبدالله: «فاز العالم الفيزيائي الكبير أحمد المهيري بجائزة new horizon. العالم أحمد المهيري شارك في ورقة علمية في فهم الثقوب السوداء، وقام بالمشاركة في وضع مفارقة الجدار الناري the firewall paradox. هؤلاء من يجب أن يركز عليهم الإعلام، هم من يجب أن يقتدى بهم ويُحتفل بهم».

وغرد راشد بن كلبان: «مبروك وكل التوفيق والنجاح ومزيدًا من الإنجازات إلى فخر الوطن أحمد المهيري».

أما أحمد الحوري فغرد: «احمد المهيري ابن الإمارات الذي يقوم بدراسات مابعد الدكتوراه في الفيزياء.. انه واحد من كثيرين من أبناء الوطن الذين وصلوا لأعلى مراتب العلم في شتى المجالات».

فيما قالت أميرة محمد: «نبارك للبروفيسور أحمد_المهيري فوزه بجائزة NewHorizon في الفيزياء، حظينا بلقائه العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكان لنا حديث شيق عما يحدث إذا ما دخل جسم ما في الثقوب السوداء ورسالته لدراسات ما بعد الدكتوراه. فيزيائي عبقري إماراتي نفخر به».