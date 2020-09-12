شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتزم فتح سفارة لها في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”: تعتزم الدنمارك افتتاح سفارة لها في العاصمة العراقية بغداد، في خريف العام الجاري. وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبه كوفود، امس الأول الخميس، إن «العراق يلعب دوراً محورياً في استقرار الشرق الأوسط، وستعزز الدنمارك تعاونها مع العراق من خلال افتتاح السفارة». وأوضح كوفود أن بلاده تهدف من خلال افتتاح السفارة إلى تعزيز الحوار مع بغداد في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.

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