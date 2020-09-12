الشائعات .. سوق أكاذيب أنعشته أزمة «كوفيد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: جيهان شعيب

الجهل بالقانون لا يعني التجاوز بالقول، والتعدي بالفعل، وتنصيب النفس محل المعلومة، والمرجع فيها؛ ولأن القاعدة القانونية تقول: إن من «أمن العقاب أساء الأدب»، فقد أضحى الشغل الشاغل للبعض في زمن «كورونا» الأعمى، هو نشر الشائعات المغرضة، المسببة للتوتر، والمحدثة للقلاقل، والمدمرة للنفسيات، فما بين الادعاءات والمزاعم المختلفة وغير الموثقة؛ عبر تضخيم أعداد الإصابات، ووقوع وفيات، إلى التأكيد الكاذب بأنه لا علاج في الإمكان أو على الإطلاق للفيروس، ولا لقاح في الطريق، أو تجارب بحثية في هذا الصدد، وما شابه من هذه الأقوال السامة، التي تؤخر ولا تقدم، تهدم ولا تبني، تحبط ولا تشجع.

الشائعات في نازلة «كوفيد 19» المؤذي، وجدت طريقها، أو ربما انتعشت، في ضوء تلهف الجميع لسماع ما يسهم في زوال ضبابية مشهد الوباء الذي يجثم على الصدور، ويكبل العقول خوفاً منه، والتي على أصحابها التفرقة بين صحيح الخبر المسموع مما هو دون ذلك، وتمييز صدقه من كذبه، فيما لا يجوز لناقل أي قول غير موثق، الاعتذار - حال مساءلته - بالجهل بالقانون؛ حيث بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تكون هناك قرينة على علم كافة أفراد المجتمع به، وبالتالي لا يقبل من أحد أن يخالفه؛ بحجة أنه يجهله، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة عليه، ولن يستطيع استبعادها عن نفسه بتبرير ما، أو بزعم مهما كان، لاسيما وأنه خلال جائحة «كورونا»، أصبحت جميع أطياف المجتمع على علم بوجود عقوبة على نشر الشائعات الكاذبة، بما يتوجب التعاون مع الجهات الرسمية المختصة؛ للمساهمة في إنجاح الخطط التي وضعتها الدولة؛ لتخطي الأزمة عبر تقصي المعلومات الصحيحة، وليس المضللة التي تهدف إلى إثارة الذعر في المجتمع.



زعزعة الأمن



وفي ذلك تحدثت المستشارة القانونية منوهة هاشم لافتة الى ان الشائعات تكثر في أوقات الأزمات، ويأتي بها أصحاب النفوس الرخيصة الذين يكون هدفهم الأساسي زعزعة أمن المجتمع، ونشر الفتن، قائلة: المولى عز وجل ذكر في محكم تنزيله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْ نادمين»؛ حيث نهى الله عز وجل عن نقل الشائعات، وعدم سماع الفاسق الذي يأتي بها، وإن جاء بها؛ فعلينا التثبت منها أولاً، حتى لا نظلم أحداً وعندها يجتاحنا الألم والندم؛ حيث إن نقل الشائعات وتداولها، ونشر الأخبار المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة، ليس بالشيء الهين، وقد شدد المشرع الإماراتي في مثل هذه المسألة، ولم يتهاون فيها على الإطلاق؛ إذ نصت المادة (197) مكرر 2 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه: «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات، أو أخبار، أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام»، كما نصت المادة (198) مكرر من ذات القانون على أنه: «يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً، أو بيانات، أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وتشديد المشرع في هذه المسألة؛ جاء حرصاً منه على مصلحة الأفراد والمجتمع؛ لأن مثل هذه الأفعال، والشائعات المغلوطة قد تنشر أموراً لا تحمد عواقبها، وقد تؤدي إلى نشر الجريمة؛ نتيجة هذه الأفعال التي تصدر عن ضعاف النفوس، ولكن حكومتنا الرشيدة لهم بالمرصاد في دحض ومنع انتشارها؛ حيث حرصت على تشديد العقوبات على مرتكبيها، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بنتائجها غير المحمودة، فيما تعمل على نشر الأمن، والأمان، والمحافظة على الاستقرار، الذي يعد الهدف الأسمى للدولة.

وشدد المستشار القانوني د. أنور فرج الله على أنه بصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فقد نصت المادة (4) منه على أهداف إنشاء الهيئة؛ وهي تحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ، والأزمات، والكوارث، قائلاً: وقد أوضح القانون اختصاص الهيئة، وبيّن أنها المرجع الوحيد لاتخاذ القرار، ولها تكليف الغير أيضاً بالقيام بمهام محددة، ولا يجوز لأي شخص سواء كان اعتبارياً، أو طبيعياً، أن يعيق ويعرقل عملها بأي وسيلة من الوسائل، ومنها نشر المعلومات بشتى أنواعها، ‏وهذا ما نصت عليه المادة (24)، بأن الهيئة تنسق مع جميع الوسائل الإعلامية المقروءة، والمسموعة، والمرئية؛ بقصد توحيد الرسالة الإعلامية أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ، والأزمات، والكوارث، كما نص القانون على عقوبات بموجب المادة (40)؛ وذلك بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.. لمن منع أو عرقل فرق العمل المشكلة وفق هذا القانون من تأدية واجباتهم المنصوص عليها فيه، وتطبق هذه العقوبة على كل من نشر المعلومات المضللة، والشائعات ‏المؤدية لعرقلة فرق عمل هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وعلى الرغم من تنبيه الهيئة، أفراد الجمهور بعدم تداول المعلومات إلا بعد التأكد من صحتها، وصدورها من الجهة الرسمية المختصة؛ لعدم التعرض للمساءلة القانونية، فإن الكثيرين للأسف بمجرد تسلمهم أي أخبار أو معلومات يقومون بإعادة إرسالها للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي، من دون التأكد من صحة المعلومات، مما يعرضهم للمساءلة القانونية - إن لم يكن الواحد منهم هو مصدر هذه الشائعات-؛ حيث إن في إعادة النشر مشاركة بالفعل المجرم قانوناً. فضلاً عن ذلك فقد جرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بموجب المادة (24، 25) نشر معلومات وشائعات كاذبة من خلال ‏الشبكة المعلوماتية، التي عرّفها القانون بارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية، أو وسائل تقنيات المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، كما نص قانون العقوبات الاتحادي بالمادة (176 مكرر) بفرض عقوبة على كل من سخر، أو أهان، أو أضر بسمعة الدولة، وهذه العقوبة تطبق على من يقوم بنشر شائعات تضر بالدولة، وتثير الخوف لدى سكانها؛ لكونها شائعات كاذبة لا صحة لها، ومن مصادر غير موثوقة، وقد تهدف هذه المصادر عامدة متعمدة إلى الإضرار بسمعة الدولة سواء محلياً أو دولياً، ‏كذلك نصت المادة (197 مكرر / 2) بعقوبات ‏مغلظة تصل للسجن المؤقت «لمن استعمل أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار، أو المساس بالنظام العام» ‏ونصت المادة (198 مكرر) بعقوبة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً، أو بيانات، أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.



إجراءات محددة

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وواصل د. فرج الله: وأيضاً كان مجلس الوزراء أصدر قراراً بخصوص نشر، وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان؛ بهدف المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام، وأوضح القرار: أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، مع حظر أي شخص بناء على القرار من نشر، أو إعادة نشر، أو تداول المعلومات، أو الإرشادات الصحية الكاذبة، أو المضللة، أو المغلوطة، أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من الوزارة، أو الجهة الصحية، باستخدام وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها، من طرق النشر، أو التداول، فيما وعلى الرغم من أن القرار ألزم الوزارات، والجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية، بأخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات والكوارث، قبل الرد أو التعقيب على أية حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وأن يتم بناء على القرار فرض غرامات على المخالفين تصل قيمتها ل 20 ألف درهم، وأيضاً على الرغم من التنبيهات المتكررة من المسؤولين في جميع الوسائل المرئية والسمعية، والمقروءة، بتفادي إعادة النشر للشائعات، فإن بعض الأشخاص يسارعون إلى إعادة نشر المعلومات، أو الإرشادات الصحية الكاذبة، أو المضللة، والمغلوطة، مما أدى إلى تدخل النيابة العامة لمباشرة مسؤوليتها، وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم على من يخالفه، بنشر الشائعات الكاذبة، أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة؛ حرصاً على المصلحة العامة، وأمن أفراد المجتمع، وحفاظاً على النظام العام والسلم المجتمعي؛ حيث قامت النيابة العامة باستدعاء عدد من مروجي الشائعات في شأن كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقديمهم للمحاكمة، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.



دور توعوي



وبالنسبة لدور أصحاب الأقلام في التوعية المجتمعية بوجوب الابتعاد تماماً عن تناقل الأخبار من غير مصادرها المسؤولة، أو تداول أحاديث مضللة، ومحبطة، قالت الكاتبة الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الامارات ونائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب: دور أصحاب القلم المفترض أن يكون توعوياً عن الجوانب السلبية للشائعات، وتأثيرها على عموم أفراد المجتمع، لاسيما بسطاء الفكر منهم، الذين قد يصدقون كل ما يقال لهم وأمامهم دون أي تمييز، أو إدراك لحقيقته، لاتباع هؤلاء مقولة: لا دخان من دون نار؛ حيث يقترن في أذهانهم دائماً أن أية شائعة لابد أن يكون بها جانباً من الحقيقة، فيما نحن في زمن كثرت فيه القرصنة الإلكترونية، ممن يختلقون شائعات مختلفة، ويدعون أنها من مصادر رسمية.

ومن واجب أصحاب الأقلام المداومة على التنبيه؛ لخطورة تصديق أو الانسياق وراء كل ما يروج من أحاديث في الظرف الحالي؛ وذلك بالكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، وكذا الأمر على الشعراء، الذين قد يكون تأثيرهم أكبر من الإعلاميين؛ حيث يسوقون النصيحة والتوعية والحكمة في كلمات جميلة؛ من خلال قصائد، تلامس وجدان أصحاب الفكر البسيط، لاسيما إذا كان الشعر جماهيرياً، وشعبياً، أو حتى فصيحاً؛ حيث حين تضمين القصيدة حكمة ما أو مطالبة وغيرها، فرجل الشارع يتفهمها سريعاً، كما يمكنه حفظ القصيدة وترديدها بسهولة، وأيضاً العمل بما تتضمنه، خاصة وأن المفردة الشعرية، أسرع وصولاً إلى القلوب من غيرها.



إثم.. ومرض اجتماعي



أكدت دار الإفتاء المصرية أن ترويج الشائعات، وإعادة نشر الأخبار من دون تثبت، يعد إثماً شرعياً ومرضاً اجتماعياً، يترتب عليه مفاسد، وفي ذلك أكد خالد الغيلي أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير المعلومات المُتاحة حول طبيعة الفيروس وآليات الوقاية منه على موقعها الرسمي، فضلاً عن تعاون الجهات المختصة والمعنية في الدولة ببيان حقيقة جميع المجريات حوله، وبالتالي فإن انتشار الشائعات الكاذبة بأية مضامين حول كورونا، أو غيره، يجب قمعها في مهدها، حتى لا تستفحل، وتحدث فوضى، وبلبلة، وتضيع المصداقية، وتبعثر الجهود المبذولة في مواجهته وغيره، قائلاً: تتعدد أضرار الشائعات على أفراد المجتمع، وتؤثر سلباً في الجوانب الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، ومن ذلك إحداث الريبة، وانعدام الثقة، والإساءة بالظن، كما تبث بين الناس الشعور بالخوف، والقلق، والإحباط، واليأس، فضلاً عن مساسها بالدين، بما قد يزعزع مكانته في النفوس؛ لذا فخطرها كبير، والتشديد في معاقبة كل من ينشرها أو يروج لها يعد ضرورياً.