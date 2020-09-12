تأجيل إطلاق أقوى صاروخ فضائي في اليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت وكالة الفضاء اليابانية موعد أول عملية إطلاق لصاروخ «H-3»الثقيل المحلي الصنع.

وتبعاً للمعلومات الصادرة عن الوكالة، فإن قرار تأجيل إطلاق الصاروخ أتى بعد اكتشاف بعض المشكلات الفنية أثناء التجارب التي أجريت عليه على المنصات الأرضية.

ومن المفترض أن يتم إطلاقه إلى الفضاء في أول رحلة اختبارية ما بين أبريل 2021 ومارس2022، أما الرحلة الاختبارية الثانية له فستكون بعد عام.

و«H-3» المذكور من المفترض أن يصبح أقوى صاروخ في تاريخ البرنامج الفضائي الياباني، ويبلغ طول هذا الصاروخ 63 متراً، أطول ب10 أمتار تقريبا من صواريخ «H-2A»اليابانية الموجودة حالياً، كما ستكون له القدرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 7 أطنان.