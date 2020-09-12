الكاظمي والبرزاني يعتمدان الحوار لحل الملفات العالقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيشروان البرزاني، أمس الجمعة، اعتماد الحوار المتبادل والسعي إلى إجراء انتخابات ناجحة، فيما بحث الكاظمي، مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي التقاه في السليمانية، القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإنه جرى خلال اللقاء مع نيشروان البرزاني، بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد، إضافة إلى

«الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، وتم التأكيد المشترك لأهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة، كما «شهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً لأهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها إلى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته».

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وتابع: «إن اللقاء شهد أيضاً تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول «داعش» الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم للديمقراطية».

من جانب آخر، أشار الكاظمي خلال اللقاء مع الرئيس العراقي، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، إلى أن للعراق اليوم فرصة تاريخية في أن يتجاوز كل عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكل أطيافهم.

وبيّن الكاظمي، أن اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية.

من جانبه، أثنى الرئيس العراقي، على جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية إلى الإصلاح، مبيناً أن سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كل محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع.