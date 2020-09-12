شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادى وموقف شجاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين و إسرائيل، يعد إجراء سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ورؤيته الثاقبة ، وهذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا ويساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.
وأوضح وزير الداخلية البحرينى، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية، أن بلاده تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد فى إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادى وموقف شجاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.