شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: الأهلى يسحق الإسماعيلى ويقترب من لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، لأهم وآخر أخبار الرياضة محليا وعالميا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم هشام عبد التواب

حقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز .

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي له 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري ، ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

وفى سياق آخر تتجه النية داخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لإلغاء معسكر المنتخب فى شهر أكتوبر المقبل لمنح الفرصة لاتحاد الكرة لاستكمال باقى مباريات الدورى العام حتى يصل اللاعبون لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهتىّ توجو فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

وطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة السفر إلى توجو على متن طائرة خاصة، لاسيما وأن المباراتين ستقاما فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل .

طالبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز بارتداء ألوان القميص مغايرة عن لون التيشترتات التي يرتديها اللاعبين خلال مباريات الدوى الجارية خاصة أن هذا الإجراء من لوائح المسابقات في الموسم الجاري 2019/2020

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسبة أكدت لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إنهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

وفى القلعة الحمراء حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على متابعة موقف صالح جمعة لاعب ‏الفريق للكرة، بعد حادث تصادم سيارته وتوجهه إلى أحد أقسام ‏الشرطة والعرض على النيابة.

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وتابع المدير التنفيذي للأهلي كافة الإجراءت التي تمت مع صالح جمعة، وذلك خلال الإتصالات ‏التي جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب.

وحرص الأهلي على تكليف محمد فتحي ممثل الإدارة القانوينة بالنادي، على التواجد مع صالح ‏جمعة خلال التحقيقات.

وفى القلعة البيضاء قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تعديل موعد تدريبات الفريق، غداً، السبت، لتكون في العاشرة صباحا بعد أن خاض الفريق تدريباته، على أن يدخل الفريق عقب مران الغد معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى

ومن المنتظر أن يشهد مران الغد عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بعد تغيبه عن المران للراحة، بعد إصابته فى الظهر بلقاء طلائع الجيش فى الجولة الـ25 بالدورى والذى شهد فوز الزمالك بهدف نظيف.

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، أن نادى بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة

وأوضح جلال فى تصريحات إعلامية أنه لم يفكر حتى الآن في العرض ولم يجلس مع وكيل أعماله لمناقشته، وأكد كمان أنه لن يرحل عن المقاصة بدون موافقة النادى.

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، لمواصلة سجله الخالى من الهزائم في مسيرته التدريبية مع الريدز في الجولات الافتتاحية من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، عندما يبدأ الفريق حملة الدفاع عن اللقب أمام ليدز يونايتد، في السادسة والنصف من مساء غدا، السبت، على ملعب "آنفيلد".

وتكشف الإحصائيات أن ليفربول حافظ على سجله بدون تلقى أي هزيمة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في عصر كلوب على مدار الأربعة مواسم الماضية.