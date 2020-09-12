كورونا..السودان يسجل حالة وفاة و33 إصابة جديدة

الخرطوم /الخليج 365

سجل السودان حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)،وتماثلت حالة واحدة للشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الجمعة، عن ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة بالبلاد إلى 13470 من ضمنها 834 حالة وفاة و6731 حالة تعاف.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 28 مليونا و617 ألفا، توفي منهم أكثر من 918 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و505 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".

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