الجيش اللبناني يعلن معالجة مواد كيميائية عثر عليها بمرفأ بيروت

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أنّ وحداته عثرت على مواد كيميائية مختلفة، في أحد عنابر مرفأ بيروت، وقامت بمعالجتها بطريقة علمية.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أن "وحداته تواصل العمل فيما خص الكشف على المواد الموجودة في المرفأ، وقد عثرت على مواد كيميائية مختلفة في العنبر رقم 15 وقامت بمعالجتها بطريقة علمية".

وأضاف البيان: "تم نقلها (المواد الكيميائية) إلى أمكنة آمنة، بحيث لم تعد تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة".

ومرفأ بيروت، هو الميناء البحري الرئيسي في لبنان، يقع على ساحل بيروت، ويطل على البحر المتوسط.

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ويضم المرفأ 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إلى جانب حوض خامس قيد الإنشاء، إضافة إلى 16 رصيفا ومنطقة شحن عامة، وصوامع لتخزين القمح والحبوب.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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