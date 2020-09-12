منظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراح محام اختطفته مليشيا حفتر

ليبيا / الخليج 365

طالبت منظمة "رصد الجرائم الليبية"، الجمعة، بإطلاق سراح محام اختطفته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمدينة بنغازي شرقي البلاد، قبل 3 أيام.

وقالت المنظمة (حقوقية غير حكومية)، في تغريدات لها باللغة الإنجليزية عبر حسابها على تويتر، إنها "تابعت اختطاف المحامي (علي بلراس علي) من قبل مسلحين تابعين لقوات حفتر في بنغازي، يوم 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، ولا يزال مصيره مجهولا".

وأضافت: "ندعو قوات حفتر إلى الإفراج الفوري عن المحامي، ونحملهم المسؤولية عن سلامته، كما نطالب بوقف ظاهرة الخطف والاعتقال التعسفي شرق ليبيا".

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ولم تتضح على الفور أسباب اختطاف المحامي الليبي، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية، رصدت انتهاكات عدة بحق مدنيين وناشطين في الشرق الليبي من قبل مليشيا حفتر، على خلفية صدور مواقف معارضة عنهم، ورافضة للأوضاع المعيشية المتردية بالمنطقة.

وسجلت منظمة "رصد الجرائم الليبية" اعتقال الناشط المدني أحمد فرج زاكي، 44 عاما، من مدينة طبرق (شرق)، من قبل جهاز الأمن الداخلي، في 6 سبتمبر الجاري، على خلفية تصويره ونشره مقطعا مصورا أثناء مشاركته في الاحتجاجات على تردي الاوضاع المعيشية بالمدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت في بنغازي، الجمعة، احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة الانقلابي حفتر.

ويقول ليبيون في بنغازي، إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.