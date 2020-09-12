التوحيد والإصلاح المغربية: تطبيع البحرين "غدر بشهداء فلسطين"

الرباط / محمد بندريس / الخليج 365

اعتبر عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، تطبيع البحرين مع إسرائيل "خيانة للفلسطينيين وغدر بالشهداء والأسرى".

وحركة "التوحيد والإصلاح" هي الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي).

وأضاف شيخي للأناضول: "في الوقت الذي توحد فيه الفلسطينيون لمقاومة صفقة القرن ومختلف متعلقاتها، تأبى بعض الدول إلا أن تغدر بهم في هذه الظرفية الحساسة".

وتابع: "ما قامت به البحرين وقبلها الإمارات مرفوض ولا يدخل سوى في خانة الخيانة، ولن يجنيا من هذه الخطوة شيئا".

واعتبر أن البحرين والإمارات "يقدمان (بتطبيعهما) خدمة مجانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين يواجهان تحديات انتخابية وداخلية".

وشدد على أن "البحرين والإمارات يقدمان خدمة دون مقابل لن ينتج عنها لا سلام ولا أرض".

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ولفت إلى "اتفافيات تطبيع البحرين والإمارات تبقى اتفاقيات أنظمة، أما شعوب البلدين فيظلان بكل تأكيد رافضين لهذه الخطوة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وهو ما أعلنه أيضا ترامب، ورحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول لهذا الأمر.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي و"طعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.