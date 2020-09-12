انطلاق مهرجان "الجزيرة بلقان" للأفلام الوثائقية

سراييفو/ الخليج 365

بدأت مساء الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية"، أونلاين، التزاما بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب مدير قناة الجزيرة الوثائقية، أحمد محفوظ، في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح، عن سعادته لتنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، على الرغم من جائحة كورونا.

أما مدير قناة "الجزيرة بلقان" طارق دجوديتش، فأكد على نجاحهم في تنظيم فعاليات مهرجان هذا العام أونلاين، داعيا الجميع لمتابعة الأفلام من موقع المهرجان على الإنترنت.

أما مدير المهرجان أدهم فوكو، فاشار إلى أنّ فيروس كورونا بانتشاره حمل معه غموض في كافة الفعاليات حول العالم.

وأضاف: "بسبب الوباء، جعلنا كافة فعاليات المهرجان عن طريق الإنترنت، هذا الوضع مؤسف بالنسبة لي، لأن غاية المهرجان هو اجتماع الناس، والفرصة التي تقدمها في تبادلهم الأحاديث".

وأكد أنّ نسخة هذا العام من المهرجان ستحظى بنسبة مشاركة كبيرة عبر الإنترنت، ولا سيما نسبة المشاهدة للأفلام الوثائقية التي ستتابع في كافة أرجاء المعمورة من أستراليا حتى الولايات المتحدة.

وبدأ المهرجان بعرض فيلم على موقعه الرسمي (www.ajbdoc.ba) وعرض فيلم وثائقي بعنوان "Dzemo"، يستعرض قصة كفاح رجل في عمر الـ 45 مع الحياة.

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ويستمر المهرجان الذي ترعاه إعلاميا وكالة الخليج 365، لمدة 5 أيام، بين 11 و15 سبتمر/أيلول، يعرض خلالها الأفلام الوثائقية المشاركة من مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.ajbdoc.ba

ويعرض المهرجان 18 فيلما وثائقيا، 10 منها داخل المسابقة الرسمية، ومن بين الأفلام المشاركة 6 ذات صفة دولية، و8 إقليمية، و4 من إنتاج البوسنة والهرسك.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الكتّاب والأفلام الوثائقية التي تتعامل مع الظواهر الاجتماعية من خلال التركيز على القيم الإنسانية العالمية، فهو يتضمن أفلاما وثائقية معدة للبث التلفزيوني.

وتتناول الأفلام المشاركة عددا من القضايا العالمية من سوريا وفلسطين، والفلبين وصولا إلى المكسيك.

يشار أن المهتمين بمتابعة المهرجان يمكنهم مشاهدة جميع الأفلام مجانا على الموقع الرسمي دون أي رسوم تسجيل.

وفي دورة المهرجان للعام 2019، فاز بـ"الجائزة الرئيسية AJB"، الفيلم الوثائقي السوري "FOR SAMA" من إنتاج "وعد الكاتب" و"إدوارد واتس".

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