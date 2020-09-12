ليبيا.. احتجاجات بنغازي تتواصل لليوم الثاني على التوالي

تواصلت في مدينة بنغازي الليبية، الجمعة، احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وخرج عشرات المواطنين في عدد من مناطق المدينة، بينها قنفوذة، لليوم الثاني على التوالي، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، بحسب ما أظهرت صور تناقلها ناشطون ووسائل إعلام محلية.
والخميس، شهدت مدينة بنغازي (شرق) احتجاجات على تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة، وأحرق المشاركون فيها صورا لحفتر.
وطالب عدد من شباب المدينة، في بيان مصور من قلب الاحتجاجات "بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن تقديم الخدمات للمواطنين".
ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.
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