مسؤول إيراني: تطبيع البحرين "خيانة للإسلام وفلسطين"

طهران / الخليج 365

وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين بأنه "خيانة عظمى للقضية الإسلامية والفلسطينيين".

وقال عبد اللهيان، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، في تغريدة عبر تويتر، "لا ينبغي للزعماء الطائشين في الإمارات والبحرين أن يمهدوا الطريق للمخططات الإسرائيلية".

وتابع "ينبغي لهم تعلم الدروس من التاريخ، هل الغد ببعيد! (..) شريان الحياة الأمريكي أصبح باليا على مدار سنوات".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وهو ما رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدانت الفصائل الفلسطينية هذا الاتفاق، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول لهذا الأمر.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وبعد الإعلان المذكور، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).

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