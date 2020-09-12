الأمم المتحدة تدعو لدعم مخرجات الحوار الليبي في المغرب

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بنتائج الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم مخرجاته.

وأسفر الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق)، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المنظمة ترحب بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا".

وأضاف البيان: "بما في ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة المغربية، بمشاركة وفدي من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

وأردف: "أُحطنا علما بالبيان المشترك الصادر عن المشاركين في نهاية الاجتماع فضلا عن خطتهم لاستئناف الحوار في وقت لاحق من هذا الشهر".

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وتابع: "كما نرحب بالمحادثات التي جرت في مونترو بسويسرا بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين".

واستدرك: "بناء على هذه المشاورات وغيرها، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل".

وختم بالقول: "تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية".

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.