شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «المرور» يحسم الجدل بشأن إمكانية تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت الإدارة العامة للمرور، الجدل حول إمكانية تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط.

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ونفت إدارة المرور، إمكانية تسديد قيمة المخالفات المرورية بالتقسيط، موضحة أنه يمكن سداد قيمة المخالفات كل على حدة وذلك في حال تعددها.

وفي سياق آخر، أوضحت إدارة المرور أنه في حال عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل عام.