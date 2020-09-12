شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسي الشورى والنواب في البحرين يرحبان بإقامة علاقات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس الشورى ومجلس النواب في مملكة الإمارات، بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين، في خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، والذي يأتي استمرارا لجهود مملكة البحرين في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم.

وشدد المجلس الشورى ومجلس النواب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبارك مجلسي الشورى والنواب إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين و اسرائيل فإنهما يؤكدان على ان هذه الخطوة تصب في مصلحة امن المنطقة و استقرارها و ازدهارها ، كما وتأتي في سياق النهج البحريني الاصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع ، والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الاعراق و الديانات .

وأكدا دعمهما لهذه الخطوة التاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، واقامة الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين الذي من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

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وأشادا بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتاريخ 13 أغسطس 2020 في إعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

كما أعربا عن تأييدهما لقبول مملكة البحرين دعوة الرئيس الأمريكي لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، وقيام وزير الخارجية البحريني بتوقيع إعلان السلام.

ودعا المجلسين الحكومة الى التشاور مع السلطة التشريعية عند اتخاذ اي خطوات قادمة في هذا السياق.