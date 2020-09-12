شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: نظام الحمدين هو الداعم الأول للإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أنه سيواصل خلال الأشهر القادمة كشف ملامح الفساد داخل الأسرة الحاكمة في قطر، ومنها ما يتعلق بملف كأس العالم لكرة القدم .

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وقال الهيل،" إن النظام الدولي للإخوان المسلمين عاث فسادا في قطر، والنظام القطري هو الداعم الأول والأساسي لمثل هذه التنظيمات الإجرامية

وأضاف خلال حواره مع قناة العربية، إن قطر أصبحت هشة ولا يوجد بها نظام قائم على العدل، مشيرا إلى أن منظمة "قطر الخيرية" ما هي إلا منظمة لتنفيذ أجندة نظام الحمدين، وتعتبر غطاء لدعم المنظمات الإرهابية.

وقال إن سبب غيابه خلال الفترة الماضية كان بسبب مشاكل صحية، وكذلك انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "لا أهدف من نشر التسريبات التي تفضح النظام القطري، هو الكسب المادي لكنه مبدأ، لأنه يعمل على شراء الزمم بالأموال لصالحه"