شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل: نظام الحمدين يصرف أموال الشعب القطري في دعم الجماعات الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إن نظام الحمدين في قطر يصرف أموال وتبرعات الشعب القطري في دعم الجماعات الإرهابية.

وقال في حوار مع "العربية ": عملت في الخزانة العامة في قطر ولا يوجد رقابة بشكل عام وكنا نتساءل عن التدقيقات المالية للسنوات الماضية، لكنها لم تكن موجودة".

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وأشار إلى أن منظمة "قطر الخيرية" ما هي إلا منظمة لتنفيذ أجندة نظام الحمدين، وتعتبر غطاء لدعم المنظمات الإرهابية.

وتسأل الهيل عن مصير أموال الشعب القطري التي يستخدمها نظام الحمدين في دعم الجماعات الإرهابية، قائلا: إذا استخدم النظام القطري أموالا لصالح جهة معلومة، فإن الغرض من ذلك هو صرف الأموال على أمور آخري وجهات تتخذ غطاء خيري في دعم جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام".

وأكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، أنه يعلم جيدا أن المنظمات التي تتخذ غطاء خيري هي الداعم الأساسي لنظام الإخوان المسلمين.