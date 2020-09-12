شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من قيادات داعش فى عملية أمنية بسامراء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 من قيادات داعش في عملية أمنية في سامراء بالعراق، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت قيادة شرطة نينوى في العراق، أعلنت اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وذكر بيان للقيادة - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والبحث والتحري تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

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