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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمانة الرياض تكشف عن إنجاز دراسات تصميميّة لـ3 تقاطعات بأحياء جنوب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت أمانة الرياض، اليوم الجمعة، عن 3 تقاطعات جنوب الرياض للمساهمة في انسياب الحركة المرورية بالأحياء الواقعة بالقرب من هذه التقاطعات .
وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن المشروع يهدف إلى الارتقاءبكفاءة الحركة المروريّة، حيث أوضحت الأمانة أنها أنجزت دراسات تصميميّة لـ3 تقاطعات في أحياء جنوب العاصمة أبرزها التقاطع الواقع بين حيّي الفواز وأحد.
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