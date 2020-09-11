شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 523 من أعضاء النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.
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