شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خدمة إلكترونية تساعد الكبار والصغار في حفظ ومراجعة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير Advertisements أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، أحد الأدوات التي تتميز بالمساهمة في تحفيظ القرآن للأبناء بسهولة ويسر. وقال “الحمادي” عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر عن الأداة: “من أفضل خدمات تسهيل حفظ القرآن للصغار والكبار! بحيث توفر لك عدد من المزايا المفيدة، مثل التكرار وتحديد نطاق الحفظ وعدد مرات التكرار وإخفاء الآيات للتأكد من الحفظ والتفاسير وغيرها. رابط الموقعاضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خدمة إلكترونية تساعد الكبار والصغار في حفظ ومراجعة القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.