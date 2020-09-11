اخبار الخليج

محادثة بين وزيري الخارجية الروسي والمغربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وتندرج هذه المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة القائمة بين المغرب وروسيا، التي تم إبرامها خلال الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى موسكو في مارس/آذار 2016، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المغربية.

© AFP 2020 / FADEL SENNA

وخلال هذه المباحثات الهاتفية، نوه الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية، المقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 في موسكو، وأيضا الاستعدادات للزيارة الرسمية التي سيقوم بها بوريطة إلى روسيا.

وتناول الوزيران أيضا القضية الليبية وآخر المستجدات المتعلقة بها، في ضوء نتائج الحوار الليبي الذي استضافه المغرب بمدينة بوزنيقة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما تطرقت هذه المناقشات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محادثة بين وزيري الخارجية الروسي والمغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا