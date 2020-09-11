مركز المصالحة: المجموعات الإرهابية تستعد لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش، في إحاطة: "تلقى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام" [المحظورة في روسيا] بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وقال غرينكيفيتش في إحاطة: "تلقى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام" [المحظورة في روسيا] بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأضاف غرينكيفيتش، أنه وفقا للمعلومات، فإن الإرهابيين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقا منشورات على الإنترنت ووسائل الإعلام الشرق أوسطية والغربية، متهمين القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.