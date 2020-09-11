© Sputnik . Firas al-Ahmad
وقال غرينكيفيتش في إحاطة: "تلقى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة معلومات عن قيام مسلحي "هيئة تحرير الشام" [المحظورة في روسيا] بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب".
وأضاف غرينكيفيتش، أنه وفقا للمعلومات، فإن الإرهابيين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقا منشورات على الإنترنت ووسائل الإعلام الشرق أوسطية والغربية، متهمين القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة: المجموعات الإرهابية تستعد لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.