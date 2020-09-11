شكرا لقرائتكم خبر عن صحة إقليم كردستان بالعراق تسجل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان بالعراق اليوم الجمعة، تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات 35 ألفا و409 حالات. وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى ألف و308 حالات، وشفاء 309 حالات، ليبلغ عدد المتعافين 22 ألفا و326.

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