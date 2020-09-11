شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو إسرائيل لإتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق سلام عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان اليوم الجمعة إن الخطوات الأساسية المطلوبة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يجب أن تأتي من إسرائيل. وأضاف الوزير بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين أنه يجب أن "توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية".

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