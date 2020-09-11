البحرين عن السلام مع إسرائيل: خيار استراتيجى لإنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الخارجية البحرينى، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، على أهمية التوصل لحل عادل فى الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل. وأشار الزيانى، إلى أن السلام خيار استراتيجي لإنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، التسوية في المنطقة وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية. وأوضح وزير الخارجية البحرينى، أن اتفاق السلام مع إسرائيل خطوة واقعية لحماية المصالح الوطنية، لافتاً إلى أن البحرين تشدد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار ودول المنطقة.
وذكر أن إعلان السلام مع إسرائيل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية.
وكانت صحيفة الأيام البحرينية أعلنت عن التوصل لاتفاق سلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل.
ووفق الصحيفة البحرينية، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فى خطوة جيدة تهدف إلى تهدئة التوتر فى الشرق الأوسط.
ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
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