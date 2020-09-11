شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، خاصة في مكة المكرمة، حيث تداول عدد من رواد "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد سقوط الأمطار في انحاء متفرقة بالملكة.
يأتي ذلك بعدما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة الجمعة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية وتبوك .
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، بيانا توقعت فيه حالة الطقس ليوم السبت الموافق 12 سبتمبر ، قائلة :"يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية ".
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