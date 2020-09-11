السودان.. وقف الديانة التركي يوزع مساعدات لمتضرري الفيضان

الخرطوم / الخليج 365

وزع وقف الديانة التركي، الجمعة، مساعدات غذائية وإنسانية على 400 أسرة من متضرري السيول والفيضانات، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الملحق الديني بسفارة أنقرة لدى الخرطوم مصطفى داداش: "تقوم المنظمة التركية في السودان، بحملة كبيرة لمساعدة المتضررين من الفيضانات، التي أصابت السودان هذه السنة".

وأوضح داداش، للأناضول، أن "وقف الديانة التركي، قدم اليوم بمنطقة الكلاكلة جنوبي العاصمة، وأم درمان غربي العاصمة، أشد ما يحتاج إليه المتضررون من الناموسيات (أقمشة رقيقة للوقاية من لسع الحشرات) والبطانيات والمواد الغذائية".

وأشار إلى أنه جرى توزيع المساعدات الإنسانية، بمشاركة السفير التركي عرفان نذير أوغلو.

وينتقل الوفد التركي، الأحد، إلى مدينة مروي (شمال)، لمساعدة 700 أسرة متضررة، إضافة إلى ما يوزع للأسر بمحليتي بحري وشرق النيل، شرقي الخرطوم، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة ألفا و300، بحسب داداش.

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وشدد على أن وقف الديانة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، لا يزالان يقدمان الطعام الجاهز والخبز، منذ بداية الكارثة، إيمانا بالأخوة القديمة والعلاقة المتجذرة بين الشعبين.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات بلغت 103 وفيات، و56 مصابا، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسودان، تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين، حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

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