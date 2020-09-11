أبو تريكة: التطبيع خيانة وفلسطين قضية الشجعان

القاهرة / الخليج 365

أكد لاعب كرة القدم المصري الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، الجمعة، أن التطبيع مع إسرائيل "خيانة".

جاء ذلك في تغريدة لأبو تريكة عبر حسابه الموثق على تويتر، عقب إعلان اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل.

وقال: "الطبيعي أن يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلى القاع".

وأضاف: "التطبيع (مع إسرائيل) خيانة. فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

وأدانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الإسرائيلي البحريني، واعتبره بعضها إصرارا على "تنفيذ صفقة القرن"، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).

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